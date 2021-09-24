Посмотрели в глаза и пожали руки: видео джентльменской дуэли взглядов перед битвой Усик - Джошуа

Александр и Энтони провели финальную встречу перед выходом на ринг.
Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа накануне чемпионского поединка в супертяжелом весе провели финальную дуэль взглядов. Она состоялась после традиционной процедуры взвешивания, где Эй Джей перевесил Александра.
Будущие соперники посмотрели друг другу в глаза, после чего с улыбкой почтительно пожали руки и попозировали для объективов телекамер.
Видео заключительной битвы взглядов опубликовала промоутерская компания Matchroom Boxing.
FINAL FACE OFF— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021
IBF
WBA Super
WBO
IBO
World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR
Ранее стали известны гонорары Джошуа и Усика за чемпионскую битву.
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на дуэль взглядов с Джошуа.
Читайте также:
- Усик - Джошуа: где смотреть бой и прогнозы букмекеров
- "Я уже здесь": Усик обратился к Джошуа после прилета в Лондон (видео)
- "Спокойной ночи": Джошуа запугивает Усика нокаутом перед битвой за четыре чемпионских титула (видео)
- "Это красиво": Усик шокировал выбранным костюмом для совместной пресс-конференции с Джошуа (видео)
- Страх перед украинцем? Джошуа неожиданно заговорил о возможном поражении от Усика
- "За это я и люблю бокс": Ломаченко сделал прогноз на поединок Усика против Джошуа
- "Джошуа - старая дешевая подушка": Фьюри предсказывает Эй Джею крах в супербитве с Усиком