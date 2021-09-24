Посмотрели в глаза и пожали руки: видео джентльменской дуэли взглядов перед битвой Усик - Джошуа

Посмотрели в глаза и пожали руки: видео джентльменской дуэли взглядов перед битвой Усик - Джошуа

Александр и Энтони провели финальную встречу перед выходом на ринг.

Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа накануне чемпионского поединка в супертяжелом весе провели финальную дуэль взглядов. Она состоялась после традиционной процедуры взвешивания, где Эй Джей перевесил Александра.

Будущие соперники посмотрели друг другу в глаза, после чего с улыбкой почтительно пожали руки и попозировали для объективов телекамер.

twitter.com/MatchroomBoxing

twitter.com/MatchroomBoxing

Видео заключительной битвы взглядов опубликовала промоутерская компания Matchroom Boxing.

FINAL FACE OFF



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

Ранее стали известны гонорары Джошуа и Усика за чемпионскую битву.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на дуэль взглядов с Джошуа.

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