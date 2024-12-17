"Посмотреть в завтрашний день не могу, как мой брат": Владимир Кличко ответил, вернется ли в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался по поводу своего возможного возвращения в профессиональный бокс.

По словам легендарного украинского боксера, он сохраняет мотивацию побить рекорд американца Джорджа Формана, который остается самым возрастным чемпионом мира в истории бокса в супертяжелом весе.

Однако прямо сейчас 48-летний Кличко-младший не рассматривает вариант возвращения в ринг, поскольку имеет другие вызовы в жизни. Прежде всего, они связаны с тем, чтобы закончилась война в Украине.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в ринг, Владимир Кличко сделал отсылку к мемному высказыванию своего брата, мэра Киева и экс-чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, относительно завтрашнего дня. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только все, немногие могут это делать", – в свое время заявил Кличко-старший.

"Возвращение в спорт, я уже там был почти 30 лет – я не вижу возвращения в спорт. Что я вижу? Это хорошее чувство быть в хорошей форме. Для меня так называемый last dance (последний танец – прим.) – очень интересен. В этом может быть смысл. Если вы меня спросите, исключаю ли я возможность last dance – это будет неправильно, потому что я это еще могу. Сколько будет продолжаться это "я могу" – я не знаю. Месяц, шесть, год или три – я еще не знаю. Здоровье это такая сложная штука – здесь оно есть, здесь его нет.

Очень много критики было в сторону Майка Тайсона, когда он вышел в ринг 58-летним. Вышел в ринг пусть против 26-летнего ютубера. Кто мог быть в таком хорошем состоянии, чтобы держаться и почти иметь возможность победить в 58 лет. Ну, это что-то. Потому рекорды сделаны для того, чтобы их ломать и ставить новые. Я не знаю сегодня. И посмотреть в завтрашний день я не могу, как мой брат. Но ведь держаться в хорошей форме я буду продолжать. Будет время, будет возможность, желание поставить новый рекорд после Джорджа Формана и преодолеть его. Привлекательно ли для меня это? Ну, скажем так – да. Будет ли это сделано? В 2024 году это не будет сделано. Это факт.

Соскучился ли по большому боксу? Нет. Я наелся спортом. Это очень и очень сложная работа. Это больно ментально и физически. Спорт ограничивает тебя в жизни. Ты ограничен как спортсмен. Нет, я не хочу возвращаться в спорт. Я могу, как называют last dance, но возвращения в спорт не будет. Это уже в прошлом. У меня есть новые вызовы в жизни. Во-первых, закончить эту войну, потому что она останавливает нас украинцев во всем, что бы мы ни делали. Будет жизнь после войны, если она будет, мы надеемся, что она будет, мы работаем над этим, чтобы она была – мы знаем, что она будет. Сейчас мир смотрит, как мы обороняемся, а затем мир будет смотреть, как мы строим нашу страну", – сказал Кличко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Отметим, что Форман завоевал титулы WBA и IBF в супертяжелом весе в возрасте 45 лет и 9 месяцев. Так что если Владимир Кличко сможет снова выбороть хотя бы один из поясов, то станет самым возрастным чемпионом мира в хевивейте за всю историю бокса.

Напомним, Кличко-младший завершил карьеру в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа. Перед этим он в 2015 году проиграл единогласным решением судей Тайсону Фьюри и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

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