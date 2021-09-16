"Посмотрим, как будет в будущем": Магучих сообщила, что получила инструкции, как вести себя на соревнованиях

"Посмотрим, как будет в будущем": Магучих сообщила, что получила инструкции, как вести себя на соревнованиях

Отголоски скандальной истории.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после скандала из-за совместных фото с россиянкой Марией Ласицкене, сделанных на Олимпийских играх-2020 в Токио, рассказала, что уже получила инструкции от руководства отечественного спорта о том, как следует себя вести на соревнованиях.

"Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда все случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать свое дело и более спокойно реагировать на это.

Благодарю ее и моих родителей, которые меня поддерживали, и еще многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки.

Инструкции появились, как себя вести на соревнованиях и чего не стоит делать, но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем", - цитирует легкоатлетку "Информатор".

Напомним

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее на защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Федерации легкой атлетики Украины рассказали, какие страны пытались переманить Магучих.

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