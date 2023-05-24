Посодействовало нелепое удаление: "Шахтер" разгромил "Зарю" и вплотную приблизился к "золоту" УПЛ

"Шахтер" обыграл "Зарю" в центральном поединке 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского в Киеве закончился со счетом 0:3 .

Донецкий клуб в свой 87-й день рождения очень быстро вышел вперед. Уже на 5-й минуте красивым ударом в дальний угол после передачи Александра Зубкова отличился Георгий Судаков.

На самом старте второго тайма луганчане остались в меньшинстве – Игорь Снурницын не сдержал эмоций и в центре поля ударил сзади по ногам Зубкова. Арбитр справедливо наказал игрока "Зари" прямой красной карточкой.

Команда Игоря Йовичевича реализовала численное преимущество и до финального свистка еще дважды поразила ворота соперника. На 59-й минуте из пределов штрафной забил Артем Бондаренко, а на 83-й минуте точку в игре поставил Кевин Келси.

"Шахтер" (69 очков) укрепил лидерство в УПЛ. За два тура до финиша дончане опережают "Днепр-1" на 5 баллов. "Заря" (61 пункт) идет третьей и потеряла шансы на чемпионство.

В следующем туре "горняки" 28 мая сыграют против "Днепра-1" – даже ничья позволит "Шахтеру" оформить завоевание титула. Команда Патрика ван Леувена в тот же день встретится с "Александрией".

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