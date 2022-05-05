"Посоветовал бы им съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов": Срна ответил противникам бана российских спортсменов

"Посоветовал бы им съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов": Срна ответил противникам бана российских спортсменов

Директор донецкого "Шахтера" по футболу ответил людям, недовольным отстранением российских спортсменов.

Экс-футболист посоветовал им посетить разрушенные российскими оккупантами украинские города.

Об этом Срна сказал в эфире марафона Freedom.

"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно. Во-вторых, российские клубы могут просмотреть Лигу чемпионов по телевизору", — сказал Срна.

Напомним, что форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на обстрелы Львова российскими оккупантами.

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