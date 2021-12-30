Паулу Соуза бросил поляков перед плей-офф ЧМ-2022, перебравшись в Бразилию.

Сборная Польши по футболу в конце 2021 ujlf осталась без главного тренера. Национальную команду внезапно покинул португальский специалист Паулу Соуза.

Под руководством 51-летнего наставника "Кадра" вышла в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, однако за три месяца до решающих матчей Соуза получил предложение возглавить бразильский "Фламенго" и решил досрочно расторгнуть соглашение с поляками.

Польские СМИ узнали о намерениях португальца, но тренер все наотрез отрицал. Однако совсем скоро Соуза сменил свою риторику и выразил желание прекратить сотрудничество со сборной.

"Это крайне безответственное поведение, не отвечающее предыдущим заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался расторгать контракт", - не хотел сначала отпускать тренера президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Тем не менее, 29 декабря Польский футбольный союз на внеочередном заседании принял решение расторгнуть контракт с португальским специалистом. По информации Globo Esporte, Соуза согласился выплатить полякам 300 тысяч евро компенсации за досрочное расторжение сделки.

Экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек подверг критике поступок португальца, но заявил, что это лишь повысит шансы сборной выйти на мундиаль.

"Соуза поставил деньги выше принципов и чести. Он сделал свой выбор. Мне кажется, что он потерял связь с реальностью. С уходом этого человека наши шансы выйти в финальную часть ЧМ-2022 выросли. Надеюсь, президент сделает правильный выбор и с новым тренером мы заиграем еще лучше", - написал Бонек в Twitter.

Тем временем Соуза уже представлен главным тренером "Фламенго".

Paulo Sousa deixou um recado para Maior Torcida do Mundo! ⚫ #CRF pic.twitter.com/ofhwlbcrez — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 сборная Польши померяется силами с командой России.

Победитель их одноматчевого противостояния, которое состоится 24 марта 2022 года на территории РФ, в финале плей-офф 29 марта сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

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