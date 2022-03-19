"Поставил деньги выше совести и народа Украины": Федецкий пристыдил Тимощука за молчание о войне

Артем Федецкий подверг критике бывшего партнера по национальной команде.

Бывший защитник львовских "Карпат", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий осудил действия Анатолия Тимощука, который после вторжения России в Украину не сделал ни одного публичного заявления, а также не оставил должность ассистента главного тренера санкт-петербургского "Зенита".

"Война закончится, и Украина обязательно победит. Как дальше с этим жить Тимощуку, я не знаю. Видимо, у него нет ни сердца, ни совести. Абсолютно ничего у него нет в груди. Пустой человек, который поставил деньги выше совести и народа Украины.

Бог ему судья, но он показал свое лицо. Мне неприятно сейчас говорить об этом, потому что мы с детства общались и дружили с этим человеком. Его поступок не подлежит никакой логике. Он предал себя прежде всего. Даже не знаю, как на это отреагирует его отец, который родом из Луцка. Тимощук знал, на что он идет", - сказал Федецкий в комментарии программе Футбол NEWS.

11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Ранее о Тимощуке жестко высказались бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и украинский тренер Олег Федорчук.

Тимощук является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины. На его счету 144 поединка в сине-желтой футболке.

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