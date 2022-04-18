"Поставили клуб выше сборной, прикрываясь мнением наемника Луческу": ультрас "Динамо" пристыдили Суркиса

Фанаты "бело-синих" считают позицию руководства клуба "позорной".

Болельщики киевского "Динамо" нещадно раскритиковали решение столичного клуба во главе с президентом Игорем Суркисом отказаться отпустить своих игроков в расположение сборной Украины в конце апреля для подготовки к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Ультрас "Динамо" WBC выступили с заявлением на своей странице в Facebook, где осудили позицию руководства "бело-синих". Они подчеркнули, что в условиях войны такой поступок киевского клуба является "саботажем против сборной".

"В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства "Динамо" как такую, которая в очередной раз наносит имиджевые потери для киевского клуба и противоречит интересам Украины. На днях были утверждены обновленные даты стыковых матчей сборной Украины на Чемпионат мира. Излишне говорить, что участие Украины в подобных мировых форумах - это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения.

Впрочем, последнее заявление руководства "Динамо" вызывает удивление. Широкая масса столкнулась с ситуацией, когда владельцы "Динамо" поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом ФИФА и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на Чемпионат мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство "Динамо" убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так выглядит это для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир!

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор неосужденными Павелками и Костюченко, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия "Динамо" иначе, как саботажем против сборной,назвать трудно.

Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали за границу, похоже, не состоятся. Вместо "Милана", "Барселоны", "Аякса" и ПСЖ нам предлагают посмотреть матчи с "Левски", "Клужем" и "Аустрией". Тот же "Галатасарай" является 14-м в чемпионате, а "Айнтрахт" - 10-м.

Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Существуют еще наивные люди, которые думают, что Суркисы соблюдают свои обещания.

Также, по нашей информации, Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту - чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны", - говорится в заявлении ультрас "Динамо".

фото — facebook.com/wbc.kyiv

Ранее президент "бело-синих" Игорь Суркис объяснил, почему киевский клуб отказывается отправлять своих игроков в сборную Украины 29 апреля, как об этом просит тренерский штаб национальной команды. По его словам, футболисты "Динамо" не смогут прибыть вовремя в лагерь сборной из-за участия в благотворительных матчах в поддержку Украины. 12 игроков "бело-синих", вызванных в национальную команду, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова только 23 мая.

Как сообщал ТСН Проспорт, решением руководства "Динамо" возмутился главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Наставник "сине-желтых" пригрозил исключить игроков "Динамо" из состава сборной Украины, если они вовремя не прибудут в лагерь национальной команды.

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