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Постигла судьба оккупанта: на войне в Украине погиб российский тренер по волейболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
446
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Постигла судьба оккупанта: на войне в Украине погиб российский тренер по волейболу

Российский волейбольный тренер Денис Ефанов погиб на войне в Украине/фото из соцсетей

Денис Ефанов был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

Российский волейбольный тренер спортивной школы "Уралочка" Денис Ефанов погиб на войне в Украине.

О смерти тренера-оккупанта сообщили российские средства массовой пропаганды.

Ефанову было 45 лет. 27 апреля он попал под минометный обстрел ВСУ и был ликвидирован.

В стране-агрессоре в лучших традициях кремлевской пропаганды отметили, что Ефанов "героически погиб, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей".

Ефанов 20 лет работал тренером по волейболу. Осенью он попал под частичную мобилизацию РФ и, как множество других захватчиков, встретил свою смерть на украинских землях.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте генсека Федерации каратэ России Сергея Увицкого. Также быстро стал "двухсотым" на войне в Украине российский хоккеист Александр Подставкин.

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Дата публикации
Просмотры
446
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