Постолимпийский кризис: Свитолина в изнурительном матче проиграла на старте турнира в Цинциннати

Постолимпийский кризис: Свитолина в изнурительном матче проиграла на старте турнира в Цинциннати

Первая ракетка страны после "бронзы" Токио пока не побеждала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала престижного турнира в Цинциннати.

Соперницей 26-летней уроженки Одессы в матче второго круга была 21-й номер мирового рейтинга Анжелика Кербер из Германии.

Первая партия получилась очень конкурентной. Выиграть ее смогла Анжелика, которая сделала четыре брейка против трех у Элины. Счет партии - 5:7.

Второй сет остался за украинкой - 6:2. В решающей партии Элина оказала ожесточенное сопротивление сопернице, но все же проиграла - 4:6. Матч длился 2 часа 11 минут.

В следующем круге Кербер сыграет с победительницей в паре Елена Остапенко (Латвия) - Дженнифер Брэди (США).

Это был 15-й матч между Элиной и Анжеликой. На счету украинки 9 побед (она выиграла 7 предыдущих встреч подряд), немка выиграла 6 матчей.

Для Свитолиной это был второй поединок после завоеванной "бронзы" на Олимпиаде в Токио и второе поражение.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Даяна Ястремская со скандалом вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати.

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