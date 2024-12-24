"Постоянно ставил ловушку": экс-чемпион мира прокомментировал победу Усика над Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи прокомментировал победу обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри.

По его словам, поединок был конкурентным в течение всего времени, но в заключительных раундах лучше проявил себя украинец, благодаря чему и одержал справедливую победу.

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"Мы увидели, что Тайсон Фьюри вышел с большим весом, и ожидали, что он попытается сделать бой физически напряженным. Усик – не из тех, кого легко догнать. Он имеет те углы атаки, постоянно меняет позицию и создает новые возможности для ударов. Он постоянно использует финты и резкие движения, чтобы уклониться от джебов Фьюри, а затем наносит удары сверху левой рукой.

Мне понравилось, как он постоянно ставил ловушку, когда работал джебами по животу и левыми ударами в голову. Несколько раз это сработало, и он смог нанести чистые удары.

Фьюри тоже бил неплохо. У него было несколько резких двоечек во время боя. Мы видели синяк под левым глазом Усика от точных правых ударов Фьюри. Тайсон также нанес несколько приличных апперкотов.

В целом энергетика боя, его ход и то, как он проходил, были в пользу Усика. Именно он определял, как они будут биться. Мне казалось, что бой был конкурентным в течение всего времени, но Усик закрепил свое преимущество в последних двух раундах. В эти два раунда Фьюри больше стремился держать соперника и тянуть время, чем выигрывать. Это был момент проверки на выдержку, когда бой был на грани.

Я считаю, что Усик имел небольшое преимущество перед 11-м раундом, или счет был равным. Но эти последние два раунда стали решающими. Здесь не может быть сомнений в том, кто больше заслуживал победу в этом поединке", – сказал Малиньяджи в интервью Paulie TV.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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