"Постоянно видим сюрпризы на этом чемпионате": голкипер сборной Испании прокомментировал сенсационный вылет с ЧМ-2022

Голкипер сборной Испании Унаи Симон прокомментировал сенсационный вылет своей команды из чемпионата мира-2022.

"Фурия роха" проиграла сборной Марокко в серии послематчевых пенальти.

"Думаю, что мы 120 минут превосходили соперника, но теперь мои слова не имеют значения, ведь мы не забили.

В серии пенальти соперник был лучшим и обеспечил себе место в четвертьфинале.

Мы постоянно видим сюрпризы на этом чемпионате. Нам не удалось избежать этой судьбы, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой", – сказал Симон на пресс-конференции после матча.

Унаи Симон отразил всего один из четырех ударов игроков сборной Марокко, в то время как его визави Яссин Буну отразил все удары.

В четвертьфинале Марокко сразится с сильнейшим в дуэли Португалия – Швейцария, которые свой матч 1/8 финала проведут также 6 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

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