Пострадали 73 объекта: Гутцайт назвал сумму ущерба, который Россия нанесла украинскому спорту

С начала полномасштабного вторжения российские войска нанесли огромный ущерб украинской спортивной инфраструктуре.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что сумма ущерба, который Россия нанесла спортивной инфраструктуре нашей страны, оценивается сотнями миллионов долларов.

Об этом функционер сообщил в эфире национального телемарафона. Он отметил, что группа по восстановлению спортивной инфраструктуры в Украине уже начала свою работу.

"У нас пострадали 73 спортивных объекта, где-то полностью они разрушены, где-то есть какие-то повреждения крыши. Мы уже примерно насчитали 110 млн долларов убытков, столько сейчас стоят 73 объекта.

Мы собираем данные, уже работает группа по восстановлению спортивной инфраструктуры и спорта после войны. Уже нарабатываем, что придется восстановить, что построить, какие условия мы должны создать для спортсменов.

Планов много, потому что необходимо сохранить спорт наивысших достижений, чтобы Украина была конкурентоспособна на Олимпийских играх не только в 2024 году, но и в 2028-м и всех последующих", - сказал Гутцайт.

Также министр молодежи и спорта рассказал, что за более чем 90 дней полномасштабной войны с РФ погибли более 50 украинских спортсменов.

Напомним, ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ готовит иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры.

Как спортсмены могут выехать за границу на соревнования: министр Гутцайт о спорте в условиях войны

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