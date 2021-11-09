Пострадавшего забрали на носилках: звезда НБА коварно "нокаутировал" соперника ударом со спины (видео)

Никола Йокич не сдержал эмоций и умышленно нанес игроку "Майами" серьезную травму.

Скандальный эпизод произошел в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Звездный центровой "Денвера" Никола Йокич отметился очень подлым поступком, который может стоить здоровья форварду "Майами" Маркифу Моррису.

В конце матча Моррис достаточно грубым фолом встретил Йокича в центре площадки, помешав сербу развить быструю атаку своей команды. Звездный баскетболист "Денвера" настолько разозлился, что в ответ налетел на своего обидчика со спины и мощным ударом плечом повалил его на паркет.

Associated Press

Associated Press

После этого на площадке вспыхнула стычка с участием баскетболистов обеих команд. В итоге рефери удалил обоих главных виновников потасовки, однако самостоятельно покинуть площадку Моррис не сумел - врачи вынесли его на носилках.

Jokic and Markieff Morris both got ejected po exchanging fouls during Nuggets-Heat.



Morris был hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu — Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2021

Теперь Йокичу грозит дисквалификация. Сербский центровой после игры заявил, что ему стыдно за свой поступок.

"Это был нелепый поступок. Я сожалею. Да, против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но реагировать так было нельзя. Мне стыдно, это правда. Все случилось на эмоциях", - сказал Йокич.

Матч завершился победой "Денвера" со счетом 113:96.

"Денвер" идет шестым в таблице Западной конференции, "Майами" находится на втором месте в Восточной.

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