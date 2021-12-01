Пострадают "Динамо" и "Шахтер": в Чемпионате Украины собираются внедрить строгое правило

Пострадают "Динамо" и "Шахтер": в Чемпионате Украины собираются внедрить строгое правило

Нововведение может начать действовать уже в следующем сезоне.

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) размышляют над усилением лимита на арендованных игроков из одного клуба.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) 10 декабря.

Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды 7 футболистами. Решения по этому вопросу должны принять на февральском заседании исполкома УАФ. После этого УПЛ нужно будет внести изменения в регламент, которые будут действовать уже со следующего сезона.

В нынешнем чемпионате УПЛ донецкий "Шахтер" отправил 15 игроков в аренду в "Мариуполь", а одесский "Черноморец" арендовал 16 футболистов у киевского "Динамо".

После 16 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 41 баллу, но киевляне опережают "горняков" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились "Днепр-1" (34 пункта), "Заря" (32) и "Ворскла" (31).

В 17-м туре УПЛ "бело-синие" 4 декабря на выезде встретятся с "Вересом", а команда Де Дзерби днем ранее на "Олимпийском" примет "Львов".

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