Пострадают футбольные агенты: ФИФА планирует революцию на трансферном рынке

Организация работает над новым законом.

Международная Федерация футбола (ФИФА) планирует внести лимит на комиссионные для агентов игроков.

Об этом пишет Marca.

Теперь у представителей футболистов (агентов, членов семьи и других лиц, отстаивающих интересы игрока) есть только два варианта заработать на трансфере игрока. Первый – 6% от зарплаты футболиста, из которых 3% выплачивает клуб, который его приобрел, и еще 3% поступают от игрока.

Но при этом у агента есть и альтернативный способ заработать – клуб, продающий игроку, должен выплатить 10% комиссионных от общей суммы трансфера. Агенты смогут зарабатывать только одним из этих способов.

Отмечается, что закон могут быть внесены с 1 июля 2022 года.

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