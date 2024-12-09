Постреляла из винтовки и гранатомета: Свитолина посетила военных ВСУ в Харьковской области (фото)

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина приехала к военным ВСУ, который защищают родину от российских захватчиков.

30-летняя уроженка Одессы посетила 13-ю бригаду НГУ "Хартия", которой финансово помогает уже достаточно продолжительное время.

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала фото в военной форме и показала, как учится стрелять из винтовки и гранатомета.

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина / Фото: instagram.com/elisvitolina

"Харьков занимает особое место в моем сердце. Город, подаривший ощущение настоящего дома, когда в 12 лет здесь началась моя профессиональная карьера. Город, который продолжает дарить тепло и защиту во время большой войны. Если вы меня спросите, где я нахожу мотивацию для борьбы на спортивных аренах? Это моя страна, мои люди, мой Харьков и наши герои", – написала Элина под своим постом в соцсети.

Добавим, что в сентябре Свитолина перенесла операцию на правой ноге. Из-за травмы она досрочно завершила теннисный сезон-2024.

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, дошла до четвертьфинала Wimbledon и до 1/8 финала Australian Open, US Open и Roland Garros. На Олимпиаде-2024 в Париже она остановилась в 1/8 финала. В настоящее время Элина занимает 23-й место в рейтинге WTA.

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