"Поступали угрозы нашей семье": жена Усика объяснила, почему боксер не высказывался по Крыму

Екатерина рассказала о жизни в Крыму после аннексии.

Жена чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина объяснила, почему после аннексии Крыма Россией спортсмен долгое время четко не выражал своей позиции.

По словам супруги девушки, украинский боксер не мог отвечать на провокационные вопросы, ведь семье постоянно поступали угрозы.

"Я жила в Крыму по России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать. Ко мне подошел знакомый и говорит: "Кате, мне передали, если ты не снимешь флаг Украины – машину взорвут". Конечно, никто ничего не сделал.

Когда Саши проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно поступали угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, а они были способны на все, что угодно. Саня просто не мог высказать свою позицию. Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запретное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-нибудь найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать.

Сейчас они угрожают, что уберут мой дом. Пусть отнимают! Все равно рано или поздно Крым вернется в состав Украины. И крымчане это знают" – рассказала Екатерина в интервью FanDay.

Также жена Усика рассказала о том, настолько украинцы и россияне разные.

"Когда я ездила в Украину, крымские пограничники смотрели мой паспорт и говорили, смеясь: "Вы жена боксера, он, наверное, бьет.) Представляете, какое у них извращенное понятие реальности? Они думают, что бить жену — это окей. Какие мы нафиг брать? Мы совсем разные", — отметила она.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу из Энтони Джошуа.

Александр выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение оставить Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа Эдди Гирн назвал потенциальную дату и место реванша с Усиком. Вскоре о бое собираются объявить официально.

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