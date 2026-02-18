"Поступил правильно": Алиев и Милевский поддержали Колесника, который ударил работника ТЦК

Артём Милевский и Александр Алиев / instagram.com/timi1010

Реклама

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский встали на сторону уже экс-игрока "Колоса" Даниила Колесника, который ударил в лицо работника ТЦК.

Алиев у себя в Instagram публично раскритиковал методы работы представителей ТЦК, рассказав, что Колесник защищал своего соседа – многодетного отца, которого пытались мобилизовать.

Александр также выступил против исключения 24-летнего футболиста из состава "Колоса", призвав президента клуба Андрея Засуху разобраться в ситуации перед тем, как делать выводы.

Реклама

"Только что увидел ситуацию, которая случилась у футболиста "Колоса-2" Дани Колесника. Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, прежде всего, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и толкают их в бусики.

Почему им позволено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты находился в Тростянце, Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда. Ты полный красавчик.

Хочу сказать одно. Засуха (президент Колоса – прим.), ты сначала разберись, что произошло, а потом делай выводы. Выгонять человека или нет. Даня, запомни. Я с тобой и всегда буду тебя поддерживать. Слава Украине! Ты красавец", – сказал Алиев.

В свою очередь, Милевский у себя в Instagram тоже вступился за Колесника, заявив, что тот поступил "по-мужски и по-человечески".

Реклама

"Честно говоря, красава, вопросов вообще никаких нет. То, что ты заступился за своего соседа, у которого трое детей - это по-мужски и по-человечески... А руководству "Колоса"... Засуха, я хочу пожелать разобраться в ситуации и не делать таких ничтожных выводов, хорошо?! Просто разберитесь в ситуации", – сказал Милевский.

Даниил Колесник ударил работника ТЦК – что известно о скандале

17 февраля стало известно, что форвард второлигового "Колоса-2" Даниил Колесник ударил работника ТЦК, опубликовав видео инцидента в Instagram. Позже футболист, который ранее играл за "Минай" и "Левый Берег", удалил видео и закрыл свою страницу.

После этого "Колос" выступил с официальным заявлением по поводу скандального инцидента, извинившись перед украинским сообществом и в частности военными, а также сообщил об отстранении Колесника от тренировочного процесса с последующим увольнением из команды.

Также скандал с Колесником прокомментировали в Киевском областном ТЦК и СП, осудив действия футболиста и призвав его пойти на контракт в ВСУ, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста.

Реклама

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по Колеснику, а 18 февраля задержала футболиста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.