"Поступили по-скотски": Суркис разнес УАФ и высказался о возможном назначении Шевченко в "Динамо"

Пока что кандидатура Андрея не рассматривалась президентом "бело-синих".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) не продлевать контракт c Андреем Шевченко, возглавлявшим сборную Украины до августа 2021 года.

"В УАФ с Шевченко поступили, мягко говоря, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Я за свою жизнь подписал тысячи контрактов с футболистами и точно знаю, что когда хотят оставить, то оставят. То они с ним фотографировались, готовы были друг друга в одно место поцеловать, а тут они его не смогли найти, это не лезет ни в какие ворота.

Я же не говорю, что сборная выбрала неправильный путь, но так с таким выдающимся футболистом и человеком не поступают. Не просто так gрезидент написал: "Возвращайся в Украину и работай". Не разбрасываются такими людьми. "Временщики", которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми", - сказал Суркис в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

Также босс "бело-синих" прокомментировал слухи о возможном в будущем назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера киевского клуба.

"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года.

Никогда не говори "нет". Могу себе в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу - я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить - прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то о том. Я ни с кем не вступаю в переговоры", - заявил Суркис.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Следующим местом работы Шевченко стала итальянская "Дженоа". Для 45-летнего специалиста это был первый опыт работы на клубном уровне. На посту наставника "грифонов" Шевченко проработал всего 69 дней и был уволен в связи с неутешительными результатами.

в связи с неутешительными результатами. Под руководством Шевченко генуэзцы провели 11 матчей, в которых одержали всего одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

Сейчас Шевченко "сватают" в сборную Польши. Местные СМИ сообщали, что Шевченко - главный кандидат на должность коуча национальной команды.

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