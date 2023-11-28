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Поступок чемпиона: Роналду заработал пенальти, но сообщил арбитру, что фола не было (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Поступок чемпиона: Роналду заработал пенальти, но сообщил арбитру, что фола не было (видео)

Криштиану Роналду/Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

Криштиану попросил рефери отменить одиннадцатиметровый в ворота соперника.

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился благородным поступком в матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским "Персеполисом".

Уже на второй минуте поединка 38-летний португалец заработал пенальти, упав в штрафной площадке соперника. Рефери не колебался и сразу указал на 11-метровую отметку.

Однако Криштиану неожиданно подошел к арбитру и сказал ему, что против него не нарушали правила. После слов нападающего судья посоветовался с видеоассистентом и отменил пенальти.

Футболисты "Персеполиса" оценили честность португальца и поблагодарили его за продемонстрированный фейр-плей.

Поединок завершился вничью 0:0. Отметим, что с 17-й минуты "Аль-Наср" играл в меньшинстве после удаления центрального защитника Али Лаями.

Сам Роналду был заменен на 79-й минуте. В этом сезоне Криштиану провел 19 матов за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

"Аль-Наср" досрочно вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Клуб Роналду набрал 13 очков за 5 поединков в этом турнире.

В чемпионате Саудовской Аравии подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру занимают вторую позицию, имея 34 очка после 14 матчей. "Аль-Наср" на четыре балла отстает от лидера "Аль-Хиляля", цвета которого защищает бразилец Неймар.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает около 200 миллионов долларов за сезон.

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Дата публикации
Просмотры
909
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