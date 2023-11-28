Поступок чемпиона: Роналду заработал пенальти, но сообщил арбитру, что фола не было (видео)

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился благородным поступком в матче 5-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с иранским "Персеполисом".

Уже на второй минуте поединка 38-летний португалец заработал пенальти, упав в штрафной площадке соперника. Рефери не колебался и сразу указал на 11-метровую отметку.

Однако Криштиану неожиданно подошел к арбитру и сказал ему, что против него не нарушали правила. После слов нападающего судья посоветовался с видеоассистентом и отменил пенальти.

Футболисты "Персеполиса" оценили честность португальца и поблагодарили его за продемонстрированный фейр-плей.

После Cristiano Ronaldo был penalty для Al Nassr, который ходил в сторону и все это that it не было penalty.



Respect! ❤️ pic.twitter.com/MsNG4BsDvM — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2023

Cristiano Ronaldo yerde kaldı, hakem penaltıyı verdi.



Ronaldo, penalt olmadığını söyledi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi. pic.twitter.com/ZMHmQudZP3 — Sports Digitale (@SportsDigitale) November 27, 2023

Lorsque Cristiano Ronaldo disait à l'arbitre que ce était no un penalty et que'ls devaient continuer le match.



C'est ça l'esprit sportif

pic.twitter.com/OAysHelmqi — Actu CR7 (@ActuCR7_) November 28, 2023

Поединок завершился вничью 0:0. Отметим, что с 17-й минуты "Аль-Наср" играл в меньшинстве после удаления центрального защитника Али Лаями.

Сам Роналду был заменен на 79-й минуте. В этом сезоне Криштиану провел 19 матов за "Аль-Наср" во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

"Аль-Наср" досрочно вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Клуб Роналду набрал 13 очков за 5 поединков в этом турнире.

В чемпионате Саудовской Аравии подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру занимают вторую позицию, имея 34 очка после 14 матчей. "Аль-Наср" на четыре балла отстает от лидера "Аль-Хиляля", цвета которого защищает бразилец Неймар.

Напомним, Роналду перебрался в "Аль-Наср" в конце декабря прошлого года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает около 200 миллионов долларов за сезон.

Читайте также:

Забил шедевр: Роналду за три минуты оформил дубль в чемпионате Саудовской Аравии (видео)

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Шахтер – Антверпен: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов