"Посвящаю этот поединок всем, кто защищает мою страну": эмоциональные слова Усика после триумфа над Джошуа

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посвятил победу в реванше с Энтони Джошуа украинскому народу и ВСУ.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал победу над бывшим обладателем титулов Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

"Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне ее много сегодня. Мой бог — Иисус Христос.

Спасибо Саудовской Аравии. Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине. Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу", – сказал Усик.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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