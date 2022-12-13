"Посвящаю всем украинцам и генералу Залужному": Беринчик – о победе в чемпионском бою и будущих планах

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик дал пресс-конференцию после своей победы над французом Иваном Менди.

Наш 34-летний соотечественник в Лондоне победил представителя Франции единодушным решением судей. Беринчик защитил пояс WBO International и отобрал у соперника титул чемпиона Европы по версии EBU.

На пресс-конференции Денис заявил, что посвящает свой триумф всем украинцам и лично главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Мы диктовали условия во время боя и привезли пояс в Украину. Эту победу я посвящаю всем украинцам, и нашему генералу Валерию Залужному. Когда мы готовились, то получали хорошие новости о Херсоне, и это нас вдохновляло", – рассказал Беринчик, также сравнив себя с трофейным танком Т-90, ведь именно "танком" его часто называют болельщики.

Денис Беринчик @berinchyk посвятил победу над Менди всем украинцам, в частности, Валерию Залужному @iegor_golub @yevhen__ivanchuk @dmytro_lazutkin @k2promotionsukraine @parimatch.ukraine @europeanboxingunion Опубликовано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Вторник, 13 декабря 2022 г.

Кроме того, украинец высказался по поводу своих потенциальных соперников в следующем поединке.

"Боб Арум говорил, что в следующем бою я могу встретиться с Шакуром Стивенсоном. Но пока что это разговоры. Также есть Исаак Круз, который сейчас на втором месте в рейтинге WBO. Встретиться с победителем боя Хейни – Ломаченко? Пока они не договорились о поединке. Посмотрим, как все сложится", – резюмировал Денис.

Ранее сообщалось, что после своего последнего боя Беринчик подписал контракт с промоутерской компанией Фрэнка Уоррена, который работает со многими топ-боксерами, в том числе чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Сам промоутер уже заявил, что в 2023 году Беринчик может получить бой за титул чемпиона мира.

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