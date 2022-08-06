Посвятил гол отцу на передовой: украинец в дебютном матче поразил ворота чемпиона Бельгии (видео)

В пятницу, 5 августа, "Зюльте-Варегем" на выезде встречался с "Брюгге" украинца Эдуарда Соболя в рамках третьего тура чемпионата Бельгии. Матч завершился боевой ничьей — 1:1 .

21-летний украинец Александр Драмбаев, присоединившийся к бельгийцам в июне на правах аренды, дебютировал в этом матче.

На 69-й минуте Драмбаев забил гол и спас команду от поражения. Он отозвался на прострел с правого фланга и в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот.

"Этот гол был не только для меня. Он также посвящен моему отцу и всем пострадавшим от войны в Украине", – написал Драмбаев в Instagram.

Эдуард Соболь вышел на поле за "Брюгге" на 75-й минуте.

Напомним, что лондонский "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко на выезде победил "Кристалл Пелас" в первом туре чемпионата Англии-2022/23.

Читайте также:

Вратарь застыл на месте: хорватский футболист забил победный мяч благодаря шедевру из углового в Лиге конференций (видео)

"Заря" победила в первом официальном матче года и приблизилась к плейофу Лиги конференций

Накрутил пол команды: футболист английского клуба забил эффектный гол после сольного прохода (видео)