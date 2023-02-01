Посвятил "горнякам" 13 лет: легенда "Шахтера" перешел в клуб Бекхэма

Украинский защитник Сергей Кривцов перебрался из донецкого "Шахтера" в "Интер Майами", который выступает в МЛС – элитном дивизионе чемпионата США.

О трансфере 31-летнего защитника сообщил официальный сайт "горняков".

Кривцов подписал с новым клубом контракт до конца сезона-2024 с опцией продления еще на один сезон.

Отметим, что Сергей стал единственным действующим украинским футболистом в МЛС.

"Шахтер" эмоционально простился со своим защитником.

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". За "Шахтер" он выступал с 2010 года, провел 151 матч, забив 11 голов. Вместе с "горняками" Сергей восемь раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз становился обладателем Кубка страны, а также 5 раз побеждал в Суперкубке.

В этом сезоне на счету Кривцова 11 матчей за "горняков" во всех турнирах. Также он является игроком сборной Украины, за которую провел 31 поединок.

Напомним, "Интер Майами" был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС. Владельцем клуба является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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