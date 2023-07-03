Посвятил "горнякам" 16 лет: легенда украинского футбола завершил карьеру в "Шахтере"

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов завершил игровую карьеру в "Шахтере".

Об этом сообщил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин в интервью YouTube-каналу "горняков".

По его словам, "Шахтер" предложил Пятову в последний раз сыграть за клуб во время благотворительного поединка против лондонского "Тоттенхэма", который состоится 6 августа.

Кроме того, 39-летний голкипер получил приглашение войти в тренерский штаб нового наставника "оранжево-черных" Патрика ван Леувена.

"Андрей сейчас завершает свою карьеру футболиста в нашем клубе. Он прошел очень большой, яркий путь – 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы будем играть 6 августа товарищеский, благотворительный матч с "Тоттенхэмом".

Мы предложили ему сыграть последний матч. Мы должны благодарить его за то, что он сделал для клуба. Уверен на 100 процентов, что будет полный стадион и будут украинские болельщики. Надеюсь, что он примет это приглашение, и мы красиво с ним попрощаемся.

Мы прощаемся с ним как с футболистом, но мы хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе во главе с Патриком ван Леувеном в роли тренера вратарей. Мы приглашаем его присоединиться, потому что для нас очень важны его знания, опыт, который он имеет, его харизма. У нас очень много молодых футболистов, и его помощь очень важна для нас. Уверен, что он нам поможет", – сказал Палкин.

Пятов выступал за "Шахтер" с 2007 года, когда перешел из полтавской "Ворсклы". Его контракт с донецким клубом завершился 30 июня этого года.

За 16 лет в донецком клубе Пятов сыграл 482 поединка за "горняков" во всех турнирах.

Вместе с "Шахтером" он 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны и 6 раз Суперкубок. Также с "горняками" он триумфовал в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.

На счету легендарного вратаря 102 матча за сборную Украины. Он является участником трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира 2006 года.

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