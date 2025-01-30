Посвятил клубу 15 лет: легенда "Шахтера" Степаненко покидает "горняков" – трогательная речь

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко покидает донецкий клуб.

Об этом "горняки" сообщили после матча последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 с дортмундской "Боруссией".

"Тарас Степаненко сыграл последний матч за "Шахтер". Легендарный полузащитник выступал за клуб с 2010 года, провел 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев с "горняками". Более подробно расскажем в четверг", – говорится в посте пресс-службы "оранжево-черных".

Сам капитан "горняков" также подтвердил, что покидает донецкий клуб. "Это было хорошее путешествие! Спасибо, "Шахтер"! Все ради победы… и навсегда в моем сердце", – написал 35-летний футболист в Instagram.

После завершения поединка в Дортмунде он в трогательной речи прокомментировал свой уход из "Шахтера". Также Тарас подтвердил, что продолжит карьеру в чемпионате Турции.

"У меня сейчас на сердце покой. Я уже не одну неделю переживал много эмоций, в том числе грустных. Мне не так просто уходить из моей родной команды. Она всегда у меня в сердце. Я всегда буду ее любить, всегда буду за нее болеть.

Но приходит время, когда нужно что-то менять. Я для себя принял решение, что хочу еще поиграть в футбол. Я очень благодарен клубу, его президенту и руководству, которые пошли навстречу, отпустили и дали возможность еще наслаждаться игрой.

Когда тебе 35 лет нельзя сказать, что у тебя будет много вариантов. А Турция – такая страна, которая не смотрит на паспорт. Они просили данные о моей физической готовности, смотрели, как я выгляжу, разговаривали с моими тренерами по физподготовке, с тренерами, которые у меня были раньше, в том числе с Луческу. Потому Турция. Мне предложили поиграть. Я с удовольствием поиграю.

Я очень благодарен тренеру, который дал мне сыграть последний матч. Для меня это действительно важно. В раздевалке я сказал, что мне было честью работать в этом клубе. Поблагодарил всех. Для меня это были счастливые 14 с половиной лет. Только теплые и хорошие воспоминания будут. Я не прощаюсь, а говорю "до свидания". Обычная жизнь длиннее футбольной. Думаю, все будет хорошо, я буду приезжать на матчи "Шахтера", болеть за команду. Все нормально.

Был ли обряд передачи капитанской повязки? Да нет. Я практически уже пол года не играл так, как раньше. Капитан команды – Матвиенко. Но я взял капитанскую повязку на память. Мне футболку подарили – поставлю в рамочку. Для меня это имеет огромное значение. Жизнь пройдет, а такие вещи останутся в памяти.

Я прошел с "Шахтером" все. Я был, когда было очень хорошо. Я был, когда было очень плохо. "Шахтер" помогал мне всегда – и когда было хорошо, и когда было плохо. Президент сдержал каждое свое слово, когда я с ним впервые встретился.

А я хотел быть человеком, который на добро отвечает добром. Пытался учиться и расти. Я в "Шахтере" вырос не только как футболист, но и как человек. Многому научился, старался быть примером для молодых и в поражениях, и в победах, когда играл и когда не играл. Всегда уважал клуб. Для меня главное – когда я уйду, чтобы обо мне говорили хорошо, чтобы я заслужил уважение и оставил памятные ощущения", – передает слова Степаненко Tribuna.com.

Ранее СМИ сообщали, что Степаненко подпишет контракт с "Эюпспором", который сейчас занимает четвертое место в турецкой Суперлиге.

Степаненко выступал за "Шахтер" с июля 2010 года после перехода из запорожского "Металлурга". Он провел в донецком клубе 15 лет, сыграл 439 матчей, забил 30 голов и выиграл 25 трофеев.

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