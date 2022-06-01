Посвятил клубу 21 год: "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе известного хавбека, им уже интересуются топ-клубы

29-летний полузащитник Джесси Лингард покинет "Манчестер Юнайтед".
Англичанин уйдет из команды 30 июня, когда истечет его контракт с "красными дьяволами".
Об этом сообщается на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".
Лингард представлял МЮ более 20 лет после того, как в 2001 году присоединился к детской команде U-9.
За первую команду Юнайтед англичанин провел 232 матча, в которых забил 35 голов и выполнил 21 голевую передачу. Вместе с клубом Лингард выиграл Кубок Лиги, Кубок Англии, Суперкубок и Лигу Европы.
"Манчестер Юнайтед" также отдавал футболиста в аренду "Лестеру", "Брайтону", "Бирмингему", "Дерби Каунти" и "Вест Хэму".
Пока заинтересованы услугами Лингарда "Вест Хэм", "Ювентус" и "Милан".
Напомним, что звездный форвард "Реала" Гарет Бэйл объявил об уходе из мадридского клуба.
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