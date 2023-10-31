Посвятил Марадоне: Месси эмоционально прокомментировал выигрыш своего восьмого "Золотого мяча"

Новоиспеченный обладатель "Золотого мяча-2023", форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на свой триумф.

Лео поблагодарил всех, кто причастен к его успеху, а саму награду решил посвятить Диего Марадоне, который 30 октября должен был праздновать свой день рождения – легендарный аргентинец ушел из жизни 25 ноября 2020 года.

"Я хочу разделить эту награду со своими партнерами по команде, я невероятно горд. Это подарок для всего состава. Также я не могу не отметить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, они провели невероятный год. Не сомневаюсь, что в ближайшие годы эта награда им покорится.

Чемпионат мира – именно тот турнир, победы в котором мне так не хватало. И мы его выиграли. Так много людей хотели, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Я им благодарен. Я также признателен своей семье за то, что она помогла мне достичь этих целей. Также я хочу посвятить эту награду Диего Марадоне. Сегодня он должен был отпраздновать свой день рождения...

Я никогда не сдавался и горжусь тем, что не сдался и продолжал попытки. Я горжусь тем, что достиг этого. Никогда раньше я не проводил столько времени в отпуске, и, возможно, сейчас для меня наступил самый трудный момент после отъезда из Европы. Я очень счастлив в "Интере" Майами. Я наслаждаюсь возможностью проводить больше времени с семьей", – цитирует Месси Diario Sport.

36-летний аргентинец выиграл "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере – это абсолютный рекорд за всю историю. Ранее он получал этот приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 году.

Ближайшим преследователем аргентинца по количеству выигранных "Золотых мячей" является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

За период с 2008 года гегемонию Месси и Роналду сумели прервать только хорват Лука Модрич (2018) и француз Карим Бензема (2022). Добавим, что в 2020 году главным претендентом на "Золотой мяч" был польский нападающий Роберт Левандовски, но вручение награды было отменено из-за пандемии коронавируса.

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