Посвятил победу умершему сыну: Нганну ярким нокаутом вернулся в ММА (видео)

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну зрелищно победил бразильца Ренана Феррейру на турнире PFL Super Fights по смешанным единоборствам, который состоялся 19 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Фрэнсис нокаутировал соперника уже в первом раунде. Камерунский боец по кличке "Хищник" провел тейкдаун, расположился над соперником и нанес серию мощных ударов – рефери был вынужден вмешаться и остановить поединок.

Обзор боя Нганну – Феррейра

Для Нганну это был первый поединок в ММА с 2022 года. С того времени он дважды попробовал себя в боксе. Сначала раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри, которого даже смог отправить в нокдаун. После этого Фрэнсиса нокаутировал другой британский экс-чемпион Энтони Джошуа.

Победу над бразильцем Нганну посвятил своему сыну, который умер в 15-месячном возрасте в апреле этого года.

"Я не могу думать ни о чем, кроме моего сына Коби. Я выхожу на ринг только ради него. Я надеюсь, что люди будут помнить его имя, потому что без Коби меня бы здесь не было. Эта победа для Коби ", – сказал Нганну после боя.

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