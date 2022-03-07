Посвятил родине: украинский футболист забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

Роман Безус поблагодарил всех, кто поддерживает и помогает нашей стране во время войны.

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отметился победным голом в матче чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегема".

31-летний украинец в компенсированное время поединка оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал решающим во встрече - 2:1 .

Отреагировал на забитый мяч Безус очень эмоционально. Роман опустился на колени, после чего к нему подбежали партнеры по команде, чтобы поздравить с голом.

После матча Безус на своей странице в Instagram признался в любви к Украине и поблагодарил всех тех, кто защищает его родину от российских оккупантов, а также поддерживает и помогает.

"Я люблю тебя, Украина! Спасибо тебе, Боже, за наших украинских героев! Спасибо Тебе за людей, которые поддерживают Украину, молятся за мир и помогают нашей стране! Спасибо всем!" - написал Безус в Instagram.