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Посвятил родине: украинский футболист забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

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Посвятил родине: украинский футболист забил победный гол в чемпионате Бельгии (видео)

twitter.com/kaagent

Роман Безус поблагодарил всех, кто поддерживает и помогает нашей стране во время войны.

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус отметился победным голом в матче чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегема".

31-летний украинец в компенсированное время поединка оказался первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал решающим во встрече - 2:1.

Отреагировал на забитый мяч Безус очень эмоционально. Роман опустился на колени, после чего к нему подбежали партнеры по команде, чтобы поздравить с голом.

После матча Безус на своей странице в Instagram признался в любви к Украине и поблагодарил всех тех, кто защищает его родину от российских оккупантов, а также поддерживает и помогает.

"Я люблю тебя, Украина! Спасибо тебе, Боже, за наших украинских героев! Спасибо Тебе за людей, которые поддерживают Украину, молятся за мир и помогают нашей стране! Спасибо всем!" - написал Безус в Instagram.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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