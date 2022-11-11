Посвятила "золото" погибшему на войне брату: украинка стала чемпионкой мира по кикбоксингу

Подвальная стала лучшей в весовой категории до 55 кг.

Украинская пограничница София Подвальная получила золотую награду чемпионата мира по кикбоксингу по версии ISKA, продолжающейся в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В финале соревнований в весовой категории до 55 кг София одолела представительницу Португалии.

"Хотелось не только добыть призовое место, но и сделать так, чтобы в такое сложное для нашей страны время государственный гимн Украины звучал на международной арене. А украинский флаг был поднят на высшем пьедестале", — отметила спортсменка.

Отметим, что свою победу чемпионка посвятила брату Владиславу Недилько, который в первые дни полномасштабного вторжения погиб в бою под Лисичанском.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить россиян и белорусов из всех рейтингов организации из-за полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины.

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