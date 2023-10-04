Потакание агрессору: ФИФА вслед за УЕФА допустила юношеские сборные России к международным соревнованиям

Международная федерация футбола (ФИФА) вернула российские команды в возрастной категории U-17 на международную арену.

Соответствующее решение было принято 4 октября на заседании Совета ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Сборным России U-17 разрешат выступить на чемпионате мира, если они пройдут квалификацию. Российские национальные команды будут соревноваться под нейтральным флагом и без гимна.

Ранее подобное позорное решение принял УЕФА, позволив мужской и женской сборным России U-17 участвовать в чемпионатах Европы в нейтральном статусе, без флага страны, гимна и национальной игровой формы.

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23 и Катар.

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