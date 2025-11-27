- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
Потакание агрессору: российских дзюдоистов допустили к соревнованиям под национальным флагом
Российским дзюдоистам снова разрешили соревноваться под флагом, с гимном и символикой государства-террориста.
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.
Об этом сообщается на официальном сайте IJF.
«Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, которое основывается на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей. Решение о восстановлении полноценного национального представительства отражает уверенность Международной федерации дзюдо в своих нравственных гарантиях, а также в силе и целостности этого вида спорта.
Поэтому Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом с гимном и символикой, начиная от Grand Slam в Абу-Даби 2025 года. Это решение подтверждает роль IJF как подлинно глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и ценностному управлению. Дзюдо всегда способствует дружбе, уважению, солидарности и миру", – говорится в циничном заявлении организации.
Напомним, в марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.
В апреле 2023-го Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе – без флагов, гимнов и другой национальной символики.
В мае 2025-го Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях с государственной символикой.