Российский дзюдоист / © Associated Press

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом.

Об этом сообщается на официальном сайте IJF.

«Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, которое основывается на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей. Решение о восстановлении полноценного национального представительства отражает уверенность Международной федерации дзюдо в своих нравственных гарантиях, а также в силе и целостности этого вида спорта.

Поэтому Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова соревноваться под своим национальным флагом с гимном и символикой, начиная от Grand Slam в Абу-Даби 2025 года. Это решение подтверждает роль IJF как подлинно глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и ценностному управлению. Дзюдо всегда способствует дружбе, уважению, солидарности и миру", – говорится в циничном заявлении организации.

Напомним, в марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

В апреле 2023-го Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе – без флагов, гимнов и другой национальной символики.

В мае 2025-го Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях с государственной символикой.