Потакание странам-агрессорам: фехтовальщиков из РФ и Беларуси допустили к международным соревнованиям

Россияне и белорусы были отстранены от международных соревнований по фехтованию с марта 2022 года.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования, сообщает Inside The Games.

За возвращение фехтовальщиков из стран-агрессоров прогосовали 89 членов, против – 46.

Решение вступит в силу во второй половине апреля, то есть россияне и беларусы будут представлены на чемпионатах Европы и мира в 2023 году и в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

Пока неизвестно, фехтовальщики стран-агрессорок будут соревноваться в нейтральном статусе или под национальными флагами. Это будет зависеть от рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Напомним, в марте 2022 года российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале июня россияне обратились к FIE с требованием разрешить им выступать в нейтральном статусе, но получили отказ.

В ноябре Международная федерация фехтования продлила отстранение спортсменов стран-агрессоров.

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