Потенциальные соперники для "Колоса": состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций

Украинский клуб возьмет старт в турнире уже на этой неделе.
В понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Своего потенциального соперника на этой стадии узнал ковалевский "Колос".
Подопечные Руслана Костышина, если пройдут казахстанский "Шахтер" из Караганды в квалификации, будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).
С "Шахтером" "Колос" сыграет 5 и 10 августа.
- Матчи раунда плей-офф Лиги конференций состоятся 19 и 26 августа.
- "Колос" остался единственным представителем от Украины в турнире. Ранее из Лиги конференций вылетела полтавская "Ворскла", проигравшая финскому "КуПСу".