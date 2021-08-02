Потенциальные соперники для "Колоса": состоялась жеребьевка плей-офф Лиги конференций

Украинский клуб возьмет старт в турнире уже на этой неделе.

В понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Своего потенциального соперника на этой стадии узнал ковалевский "Колос".

Подопечные Руслана Костышина, если пройдут казахстанский "Шахтер" из Караганды в квалификации, будут противостоять победителю пары "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Спартак" (Трнава, Словакия).

С "Шахтером" "Колос" сыграет 5 и 10 августа.

Матчи раунда плей-офф Лиги конференций состоятся 19 и 26 августа.

"Колос" остался единственным представителем от Украины в турнире. Ранее из Лиги конференций вылетела полтавская "Ворскла", проигравшая финскому "КуПСу".

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