Потенциальные соперники Ломаченко устроили стычку перед реваншем за звание абсолюта (видео)

Хейни и Камбосос чуть не подрались во время дуэли взглядов.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни и претендент на его пояса Джордж Камбосос устроили толкотню на официальном взвешивании перед вторым очным поединком.

Вес американца составил 61,1 кг, тогда как австралийца - 60,8 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели традиционную дуэль взглядов, во время которой у обоих сдали нервы. Хейни и Камбосос вступили в эмоциональную перепалку, которая едва не переросла в драку.

Будущие соперники начали толкаться прямо перед объективами телекамер. Их командам пришлось вмешаться и разнять боксеров, чтобы те не тратили даром сил до выхода на ринг.

CHAOS IN MELBOURNE AS HANEY & KAMBOSOS ERUPT pic.twitter.com/gynO7t87I7 — Top Rank Boxing (@trboxing) Октябрь 14, 2022

Поединок Хейни - Камбосос состоится в ночь на 16 октября в австралийском Мельбурне.

В первом их бою, в начале июня 2022 года, американец победил единогласным решением судей и завоевал титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO в легком весе. Теперь австралийский боксер попытается взять реванш и вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира.

Хейни - Камбосос: статистика перед боем

В послужном списке Гейни 28 побед (15 - нокаутом) в 28 боях.

Камбосос провел на профессиональном ринге 21 поединок, одержал 20 побед (10 - нокаутом) и однажды проиграл.

Напомним, Василий Ломаченко хочет биться с победителем поединка Хейни - Камбосос за звание абсолютного чемпиона мира. В начале октября американец согласился дать титульный бой украинцу после победы в реванше над Камбососом.

Что касается самого Ломаченко, то он в ночь на 29 октября вернется на ринг в поединке с американцем Джемейном Ортисом.

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