Потенциальные соперники "Зари": результаты жеребьевки 3-го квалифай-раунда Лиги Европы

Матчи этой стадии состоятся 5 и 12 августа.

В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2021/22.

На этой стадии сыграют 16 европейских клубов, многие из них станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Луганская "Заря", как бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу уже со следующего этапа. В случае победы в дуэли раунда плей-офф команда Виктора Скрипника попадет в групповой раунд Лиги Европы. А если проиграет, то осенью выступит в групповом раунде Лиги конференций.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 5 и 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 2 августа, а поединки - 19 и 26 августа.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы:

Динамо Загреб (CRO)/Омония - (CYP) Легия (POL)/Флора (EST)

Мура (SVN)/Лудогорец (BUL) - Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU)

Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) - Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)

Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР (ROU) - Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)

Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE) - Мальме (SWE)/ХИК (FIN)

Яблонец (CZE) - Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)

ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) - Сент-Джонстон (SCO)

Рапид (AUT)/Спарта (CZE) - Анортосис (CYP)

Как писал ТСН Проспорт, ранее "Шахтер" узнал соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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