Потенциальные соперники "Зари": результаты жеребьевки 3-го квалифай-раунда Лиги Европы

Матчи этой стадии состоятся 5 и 12 августа.
В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2021/22.
На этой стадии сыграют 16 европейских клубов, многие из них станут известны по итогам второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Луганская "Заря", как бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу уже со следующего этапа. В случае победы в дуэли раунда плей-офф команда Виктора Скрипника попадет в групповой раунд Лиги Европы. А если проиграет, то осенью выступит в групповом раунде Лиги конференций.
Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 5 и 12 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 2 августа, а поединки - 19 и 26 августа.
Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы:
Динамо Загреб (CRO)/Омония - (CYP) Легия (POL)/Флора (EST)
Мура (SVN)/Лудогорец (BUL) - Ференцварош (HUN)/Жальгирис (LTU)
Кайрат (KAZ)/Црвена Звезда (SRB) - Алашкерт (ARM)/Шериф (MDA)
Линкольн Ред Импс (GIB)/ЧФР (ROU) - Слован (SVK)/Янг Бойз (SUI)
Олимпиакос (GRE)/Нефтчи (AZE) - Мальме (SWE)/ХИК (FIN)
Яблонец (CZE) - Селтик (SCO)/Митьюлланд (DEN)
ПСВ (NED)/Галатасарай (TUR) - Сент-Джонстон (SCO)
Рапид (AUT)/Спарта (CZE) - Анортосис (CYP)
Как писал ТСН Проспорт, ранее "Шахтер" узнал соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.