Потенциальный соперник Ломаченко отказался от одного из чемпионских титулов

Потенциальный соперник Ломаченко отказался от одного из чемпионских титулов

Американец сконцентрируется на боях в легком весе.

Американский боксер Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) отказался от регулярного чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе.

Об этом сообщила WBA в своем Twitter.

Руководящий орган обязал американца выбирать между титулами в первой полусредней и легкой весовой категории. Таким образом, Дэвис продолжит выступления в 135-фунтовом дивизионе.

Единственным чемпионом WBA в первом полусреднем весе остается абсолютный чемпион мира Джош Тейлор, которому принадлежит титул суперчемпиона организации.

В минувшие выходные Джервонта единогласным решением судей победил мексиканца Исаака Круса, сохранив звание регулярного чемпиона мира WBA в легком весе. Суперчемпионом организации является Джордж Камбосос-младший.

В активе Дэвиса теперь 26 побед в 26 боях (24 – нокаутом). Он потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко;

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