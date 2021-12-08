Потенциальный соперник Ломаченко отказался от одного из чемпионских титулов

Американец сконцентрируется на боях в легком весе.
Американский боксер Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) отказался от регулярного чемпионского пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе.
Об этом сообщила WBA в своем Twitter.
Руководящий орган обязал американца выбирать между титулами в первой полусредней и легкой весовой категории. Таким образом, Дэвис продолжит выступления в 135-фунтовом дивизионе.
Единственным чемпионом WBA в первом полусреднем весе остается абсолютный чемпион мира Джош Тейлор, которому принадлежит титул суперчемпиона организации.
- В минувшие выходные Джервонта единогласным решением судей победил мексиканца Исаака Круса, сохранив звание регулярного чемпиона мира WBA в легком весе. Суперчемпионом организации является Джордж Камбосос-младший.
- В активе Дэвиса теперь 26 побед в 26 боях (24 – нокаутом). Он потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко;
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