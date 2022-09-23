Потенциальный соперник Ломаченко потерял чемпионские титулы перед своим поединком: что произошло

Американский боксер Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем против бразильца Робсона Консейсао, в результате чего вынужден освободить титулы WBO и WBC во втором полулегком весе.

Бой Стивенсон - Консейсао состоится в ночь на 24 сентября в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). 25-летний американец должен был впервые защищать оба чемпионских пояса, но неожиданно потерял их еще до выхода на ринг.

На традиционном взвешивании перед поединком Шакур не уложился в лимит своей весовой категории (до 59 кг), превысив его на 725 граммов.

После проваленного взвешивания Стивенсон сообщил, что больше не будет выступать во втором полулегком весе и поднимется в легкий дивизион (до 61,2 кг).

"Я выложился на полную. Всю свою карьеру я был профессионалом и делал вес, но мое тело больше не выдерживает второго полулегкого веса. Мое здоровье должно быть на первом месте. В своем следующем бою я поднимусь в легкий вес", - написал американец в Twitter.

Таким образом, Стивенсон потерял титулы WBO и WBC во втором полулегком весе. Теперь его поединок против Консейсао будет титульным только для бразильца. В случае поражения Робсона оба пояса станут вакантными.

В активе американца 18 побед (9 - нокаутом) в 18 боях на профессиональном ринге. В апреле 2022 года он победил мексиканца Оскара Вальдеса и объединил титулы WBO и WBC во втором полулегком весе.

Бразилец выиграл 17 поединков (8 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

Напомним, ранее Стивенсон выражал желание выйти в ринг против украинца Василия Ломаченко. Более того, промоутер Боб Арум заявлял, что этот бой может состояться в 2023 году.

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