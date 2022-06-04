Потенциальный соперник Ломаченко предоставил Украине бесплатную трансляцию своего боя, послав Россию за кораблем

Потенциальный соперник Ломаченко предоставил Украине бесплатную трансляцию своего боя, послав Россию за кораблем

В ночь на 5 июня абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос будет защищать свои пояса в поединке с американцем Девином Хейни. Этот бой можно будет бесплатно посмотреть в Украине, а вот российским каналам отказали в трансляции поединка.

Предстоящее противостояние между чемпионом мира в легком дивизионе по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) Камбососом и обладателем титула WBC Хейни состоится в австралийском Мельбурне.

Как сообщил в своем Twitter журналист Дэн Рафаэл, американский промоутер Лу Ди Белла, представляющий интересы Камбососа, бесплатно передал Украине права на трансляцию поединка с Хейни.

Таким образом он решил продемонстрировать свою поддержку Украине, которая уже больше трех месяцев противостоит полномасштабному вторжению российских оккупантов.

В то же время, промоутер отказался продавать трансляцию чемпионского боя российским каналам.

Поединок Камбосос - Хейни в Украине бесплатно покажет видеосервис MEGOGO. Начало трансляции - в 04:00 по киевскому времени. Старт главного поединка ожидается не раньше 6:30 утра 5 июня.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках. В ночь на 5 декабря он победил своего соотечественника Джозефа Диаса и защитил титул WBC в легком весе.

Напомним, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум хочет, чтобы победитель боя между Камбососом и Хейни вышел в ринг против украинца Василия Ломаченко.

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