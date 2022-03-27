Потенциальный соперник Ломаченко: "Василий делает большое дело"

Американский чемпион поддержал украинца.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон поддержал решение Василия Ломаченко встать на защиту Украины во время российского вторжения.

Также американский боксер выразил надежду, что в будущем встретится с украинцем в ринге.

"Мне кажется, что рано или поздно мы сведем счета с Ломаченко. Все выглядит именно так. Мы оба на контракте с Top Rank. Это большой бой, и мы практически стоим друг у друга на пути. Так что мы должны встретиться, этот поединок точно произойдет.

Следует уважать его решение остаться в Украине. Ломаченко – отличный человек за пределами ринга. Он однозначно делает большое дело, я это уважаю», – сказал боксер в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика в Ворзеле возле Киева захватили российские кафиры.

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