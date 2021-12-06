Потенциальный соперник Ломаченко защитил чемпионский пояс в легком весе

Он продолжил оставаться непобедимым в ринге.
Американский боксер Джервона Дэвис в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
27-летний Дэвис в ночь на 6 декабря победил представителя Мексики — Исаака Круса. Дуэль длилась все 12 раундов, поэтому ее судьбу должны были решить судьи, отдавшие победу американцу – 116:112, 115:113, 115:113.
#DavisCruz Round 5 pic.twitter.com/CQ2ZYYBZlv— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) December 6, 2021
Отметим, что в стартовых раундах мексиканец проводил опасные атаки, но впоследствии "Танк" (прозвище Дэвиса, прим.) завладел инициативой. В седьмом раунде Дэвис разбил нос сопернику, однако Крус выстоял и неплохо действовал в следующих раундах.
Несмотря на это, мексиканцу не удалось совершить сенсацию, а Дэвис продолжил оставаться непобедимым в ринге.
Bombs Away @Gervontaa | #DavisCruz pic.twitter.com/80vXo6uq34— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) December 6, 2021
Интересно, что Дэвис вышел в ринг с шортами, на которых были номера "8" и "24". Так боксер решил отдать память о погибшем в авиакатастрофе звездном баскетболисте - Коби Брайанте. В углу "Танка" поддерживал легендарный Флойд Мейвезер.
- В активе Дэвиса теперь 26 побед в 26 боях (24 – нокаутом). Он потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко;
- Для Круса эта неудача стала второй в карьере при 22 победах (15 — нокаутом) и одной ничьей.
Добавим, что в андеркарте поединка Дэвис-Крус выступал и украинец Сергей Деревянченко, который потерпел поражение.