Потенциальный соперник Ломаченко защитил чемпионский пояс в легком весе

Он продолжил оставаться непобедимым в ринге.

Американский боксер Джервона Дэвис в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

27-летний Дэвис в ночь на 6 декабря победил представителя Мексики — Исаака Круса. Дуэль длилась все 12 раундов, поэтому ее судьбу должны были решить судьи, отдавшие победу американцу – 116:112 , 115:113 , 115:113 .

Отметим, что в стартовых раундах мексиканец проводил опасные атаки, но впоследствии "Танк" (прозвище Дэвиса, прим.) завладел инициативой. В седьмом раунде Дэвис разбил нос сопернику, однако Крус выстоял и неплохо действовал в следующих раундах.

Несмотря на это, мексиканцу не удалось совершить сенсацию, а Дэвис продолжил оставаться непобедимым в ринге.

Интересно, что Дэвис вышел в ринг с шортами, на которых были номера "8" и "24". Так боксер решил отдать память о погибшем в авиакатастрофе звездном баскетболисте - Коби Брайанте. В углу "Танка" поддерживал легендарный Флойд Мейвезер.

В активе Дэвиса теперь 26 побед в 26 боях (24 – нокаутом). Он потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко;

Для Круса эта неудача стала второй в карьере при 22 победах (15 — нокаутом) и одной ничьей.

Добавим, что в андеркарте поединка Дэвис-Крус выступал и украинец Сергей Деревянченко, который потерпел поражение.