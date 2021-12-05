Потенциальный соперник Ломаченко защитил пояс WBC и бросил вызов абсолютному чемпиону (видео)

Девин Хейни после победы над Джозефом Диасом нацелился на бой с Джорджем Камбососом.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Дэвин Хейни успешно провел защиту пояса в бою против своего соотечественника Джозефа Диаса.

Поединок стал главным событием вечера бокса, состоявшегося в ночь на 5 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Битва 23-летнего чемпиона и на шесть лет старшего претендента продолжалась все отведенные 12 раундов. Диас пытался оказать достойное сопротивление непобедимому сопернику по прозвищу "Мечта", но все же Хейни чаще бил и больше попадал.

В итоге Дэвин победил единогласным судейским решением: 117-111, 117-111, 116-112.

Лучшие моменты боя Дэвин Хейни - Джозеф Диас

После боя Хейни бросил вызов абсолютному чемпиону мира в легком весе австралийцу Джорджу Камбососу, который неделю назад отобрал пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) у Теофимо Лопеса.

"Давай проведем бой за все пояса. Определим настоящего бесспорного чемпиона нашей весовой категории. Если нужно, я ради этого боя полечу даже на Юпитер.

Джордж прекрасно провел бой против Лопеса и думаю, фанатам очень хотелось бы увидеть наше сражение. Больше не будет споров, кто является чемпионом WBC. Давайте сделаем это дальше. Это очень важно.

Мне сложно вписываться в весовые лимиты, поэтому я готов делать это только ради великих боев. Это самый большой поединок в дивизионе", - цитирует Хейни Bad Left Hook.

Добавим, что Хейни также является потенциальным соперником украинца Василия Ломаченко, который в ночь на 12 декабря будет драться с ганским боксером Ричардом Комми.

Ранее Ломаченко заявлял о желании встретиться с Хейном в ринге.

"Я очень хотел бы провести с ним поединок, для меня это был бы лучший вариант. У Хейни настоящий пояс WBC, который я завоевал в бою с Кэмпбеллом. Он перешел автоматически к Хейни, когда мне дали франчайза. Вот такой у него пояс, он получил его без боя. Я готов к поединку", - говорил Василий в интервью каналу SNOWQUEENLA.

В послужном списке Хейни 27 побед (15 - нокаутом) в 27 поединках.

Для Диаса поражение от Хейни стало вторым на профессиональном ринге. Также в его активе 32 победы (15 - нокаутом) и одна ничья.

На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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