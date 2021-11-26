Потенциальный соперник сборной Украины в плейоф отборе в ЧМ-2022 хочет натурализовать трех звезд Серии А

Федерация футбола Италии планирует вызвать в сборную бразильских футболистов.

Сборная Италии может усилиться тремя игроками перед стыковыми матчами ЧМ-2022, которые пройдут в марте.

Об этом заявил президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина.

"Федерация футбола Италии заинтересована во всех футболистах, которых можно вызвать в сборную. Мы работаем по трем позициям, и мы уже хорошо продвинулись этим процессом. Мы решаем все формальности, но потом уже решать тренер, кого вызвать, а кого — нет", — цитирует функционера TMW.

По информации источника, речь идет о трех бразильцах – защитнике "Лацио" Луисе Фелипе, центрбеке "Ромы" Рожере Ибаньесе и атакующем хавбеке "Кальяри" Жоао Педро.

Напомним, что Италия в списке сеяных команд на время жеребьевки отбора плейоф ЧМ-2022, а значит, является потенциальным соперником сборной Украины, которая набрала меньше всего очков среди всех вторых команд квалификации и попала в список несеянных.

Читайте также:

Сборная Украины ждет соперника в плейоф отбора к ЧМ-2022: что следует знать о жеребьевке

Украина дороже России: составлен рейтинг сборных по стоимости, которые сыграют в плеоф отбора к ЧМ-2022