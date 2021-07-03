Потенциальный соперник Украины: Дания и Чехия определили третьего полуфиналиста Евро-2020

Решающим в поединке стал первый тайм.

Сборная Дании обыграла национальную команду Чехии в матче 1/4 финала Евро-2020 и вышла в полуфинал турнира. Встреча на "Олимпийском стадионе" в столице Азербайджана Баку завершилась со счетом 2:1.

Скандинавам удалось забить быстрый гол. Уже на 5-й минуте Томас Дилэйни после подачи углового ударом головой отправил мяч точно в угол ворот Томаша Вацлика.

Под занавес первого тайма датчане забили второй мяч. Каспер Дольберг на дальней штанге ударом в касание замкнул передачу с фланга от Йоакима Меле.

Associated Press

Чехи выдали мощный отрезок в дебюте второй половины игры и отыграли один мяч. Патрик Шик ударом из центра штрафной пробил Каспера Шмейхеля после ассиста Владимира Цоуфала.

Казалось, что чехи на подъеме смогут создать проблемы сопернику, но большего датчане им не позволили и удержали победный счет.

Associated Press

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем пары Украина - Англия .

- . Игры следующей стадии плей-офф состоятся 6-7 июля.

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