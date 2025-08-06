Потенциальные соперники "Динамо": "Црвена Звезда" обыграла "Лех" в квалификации Лиги чемпионов

Раде Крунич / facebook.com/crvenazvezdafk

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Сербская "Црвена Звезда" обыграла польский "Лех" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Встреча на Городском стадионе в Познани завершилась со счетом 1:3 .

Уже на 9 минуте поединков гостей вывел вперед Раде Крунич. На 34-й минуте хозяева поля сравняли счет благодаря голу Микаэля Исхака.

На старте второго тайма "Црвена Звезда" снова повела в счете – Крунич на 51-й минуте оформил дубль.

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На 73-й минуте Бруно Дуарте забил третий мяч сербского клуба, установив окончательный счет игры.

Ответный поединок между командами состоится 12 августа в Белграде. Победитель двухматчевой дуэли выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с триумфатором противостояния между киевским "Динамо" и кипрским "Пафосом".

В первом матче, который состоялся 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю золотых медалей чемпионата Кипра со счетом 0:1. Ответный поединок состоится 12 августа в Лимасоле.

Если "Динамо" вылетит из Лиги чемпионов от "Пафоса", то в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

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Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.