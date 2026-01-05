Потенциальный соперник сборной Украины на ЧМ-2026 уволил главного тренера

Сами Трабелси / © Associated Press

Сборная Туниса уволила главного тренера Сами Трабелси после вылета команды из Кубка африканских наций-2025.

Об этом сообщила Федерация футбола Туниса на официальной странице Facebook.

57-летний специалист покинул национальную команду после поражения от Мали (1:1, пен. 2:3) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Трабелси возглавил "карфагенских орлов" в феврале 2025 года и вывел сборную на чемпионат мира-2026, одержав девять побед и один раз сыграв вничью в квалификации в Мундиаль, завершив ее с разницей голов 22:0.

Отметим, что Тунис является потенциальным соперником сборной Украины на ЧМ-2026. В случае выхода на Мундиаль команда Сергея Реброва сыграет в квартете F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Напомним, чтобы пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Матч Украина – Швеция будет номинально домашним для нашей сборной и состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.