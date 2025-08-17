- Дата публикации
Потенциальный соперник Усика одержал яркую победу нокаутом в первом раунде (видео)
Мозес Итаума быстро деклассировал своего соотечественника Диллиана Уайта.
Перспективный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта в главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Итаума нокаутировал Уайта уже в первом раунде. После серии мощных ударов Мозеса его соперник оказался на канвасе – рефери открыл отсчет, но, увидев невозможность Уайта продолжать, остановил бой.
Таким образом, Мозес защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также завоевал вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе.
Теперь 20-летний Итаума имеет в своем активе 13 побед (10 – нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.
37-летний Уайт потерпел четвертое поражение в своей карьере. Также в его послужном списке 31 победа (21 – нокаутом).
Отметим, что Итаума считается одним из потенциальных соперников абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Ранее влиятельный функционер Турки Аль-Шейх выразил желание организовать бой между талантливым британцем и непобедимым украинцем.
Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.
Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.
Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.