Потенциальный соперник Усика одержал яркую победу нокаутом в первом раунде (видео)

Итаума – Уайт / © instagram.com/queensberrypromotions

Перспективный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта в главном поединке вечера бокса, который состоялся в ночь на 17 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итаума нокаутировал Уайта уже в первом раунде. После серии мощных ударов Мозеса его соперник оказался на канвасе – рефери открыл отсчет, но, увидев невозможность Уайта продолжать, остановил бой.

Таким образом, Мозес защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также завоевал вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе.

Теперь 20-летний Итаума имеет в своем активе 13 побед (10 – нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.

37-летний Уайт потерпел четвертое поражение в своей карьере. Также в его послужном списке 31 победа (21 – нокаутом).

Отметим, что Итаума считается одним из потенциальных соперников абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Ранее влиятельный функционер Турки Аль-Шейх выразил желание организовать бой между талантливым британцем и непобедимым украинцем.

Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.