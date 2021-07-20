Потеря перед Олимпиадой: еще одного украинского спортсмена не пустят на Игры в Токио из-за допинга

Потеря перед Олимпиадой: еще одного украинского спортсмена не пустят на Игры в Токио из-за допинга

Спортивный арбитражный суд увеличил срок дисквалификации Игоря Главана.

Украинский легкоатлет Игорь Главан пропустит Олимпийские игры-2020, которые через несколько дней стартуют в Токио.

Спортивный арбитражный суд пересмотрел допинговое дело украинца, специализирующегося на спортивной ходьбе, и увеличил срок его дисквалификации до трех лет.

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Сначала он был дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены запрещенные вещества.

Результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года, аннулированы.

Таким образом, 30-летний Главан, который попал в состав сборной Украины на Олимпиаду в Токио, не сможет принять в ней участие. Об этом официально сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе вслед за Главаном и был утвержден исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.

Главан - победитель Универсиады-2015 в командном первенстве (20 км) и бронзовый призер ЧМ-2013 в ходьбе на 50 км.

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Ранее ТСН Проспорт писал, що украинского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за допинг. Он также не сможет выступить в Токио.

Кроме того, звезда украинского тенниса Марта Костюк снялась с Олимпиады-2020 из-за травмы. А в составе сборной Украины по борьбе состоялась экстренная замена - вместо травмированной Алины Грушиной в Токио выступит Татьяна Кот.

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

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